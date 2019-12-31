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"نادك": جارٍ تقييم الأثر المالي لرفع الدعم عن مدخلات الأعلاف

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"نادك": جارٍ تقييم الأثر المالي لرفع الدعم عن مدخلات الأعلاف "نادك": جارٍ تقييم الأثر المالي لرفع الدعم عن مدخلات الأعلاف

الرياض - مباشر: قالت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" إنها بصدد مرحلة التقييم الشامل للأثر المالي لما تضمنه قرار رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف واقتصاره على الأعلاف الخضراء.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الثلاثاء أن هذا القرار يأتي إشارة إلى قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1441/1/291035) بتاريخ 21 ديسمبر 2019.

 وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الشأن.

يُذكر أن مجلس الوزراء السعودي وجه خلال العام 2016، بالتدرج في رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف بما فيها الشعير

وقررت توجيه الدعم إلى المنتجات النهائية؛ ما يشير إلى ارتفاع الأعلاف بنسبة 20 بالمائة – 40 بالمائة.

وأظهرت البيانات المالية لشركة نادك، خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفاع صافي الأرباح 40.4 بالمائة إلى 49.32 مليون ريال، مقابل 35.13 مليون ريال عن الربع المقارن من العام الماضي.

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