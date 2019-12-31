أغنياء العرب يربحون 4 مليارات دولار في 2019

مباشر- محمود جمال: كشف مؤشر "بلومبرج" للأثرياء الذي رصد أغنى 500 ملياردير بالعالم خلال عام 2019 عن ضم 8 أثرياء عرب.

ووفقا للمؤشر، فإن أكثر الأشخاص العرب ثراءً قفزت ثرواتهم في المجمل بنحو 3.86 مليار دولار مايعادل 7 في المائة لتصل إلى 59.8 مليار دولار من 55.94 مليار دولار.

ويعني ذلك أن قيمة زيادة ثروة الأثرياء العرب تمثل 0.3 بالمائة من إجمالي ما جمعه الأثرياء حول العالم خلال 2019 والتي تجاوزت قيمتهم 1.2 تريليون دولار.

وبحسب المؤشر، تصدرت السعودية، في عدد الأثرياء العرب في القائمة بـ4 أثرياء، تلتها مصر والإمارات الدول العربية بـ 4 أثرياء.

وضمت القائمة كل من: "الوليد بن طلال ومحمد العمودي ومحمد الجابر وسطان الكبير من السعودية، وماجد الفطيم ويوسف علي من الإمارات، ونجيب ساويرس وسميح ساويرس من مصر.

تصدر السعوديون قائمة المليارديرات العرب؛ إذ جاء الوليد بن طلال الأول عربيًا، والـ 98 عالميًا، بثروة بلغت 14.7 مليار دولار بزيادة 71.7 مليون دولار،

وجاء محمد العمودي الثاني عربيًا، والـ 195 عالميًا، بثروة بلغت 8.64مليار دولار بزيادة 355 مليون دولار، وتتركز استثماراته في قطاع الطاقة.

وفي المرتبة الثالثة عربيًا، جاء رجل الأعمال سعودي محمد الجابر؛ مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي آي العالمية القابضة والذي تتركز استثماراته في قطاع التجزئة، وجاء عالميًا في المرتبة الـ 247 عالميًا، بثروة بلغت بثروة 7.19 مليار دولار بزيادة 4.72 مليون دولار.

وحل رابعًا الأمير سلطان بن محمد الكبير؛ مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة المراعي وتتركز استثمارته بالقطاع الاستهلاكي، والمرتبة 387 عالميًا، بثروة 5.39 مليار دولار.

ثروة أبرز الأثرياء بالسعودية خلال 2019 - (المصدر: وكالة بلومبرج)

أثرياء إماراتيون

وضمت القائمة رجال أعمال إماراتيين، أبرزهم ماجد الفطيم الذي يركز استثمارته بقطاع العقارات واحتل المركز 284عالميًا بثروة بلغت 6.56 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ1.11 مليار دولار.

واحتل يوسف علي الذي يركز استثمارته بقطاع الأغذية والمشروبات المركز 391 عالميًا، بثروة بلغت 5.34مليار دولار، بزيادة تقدر بـ591 مليون دولار.

ثروة أبرز الأثرياء بالإمارات خلال 2019 - (المصدر: وكالة بلومبرج)

وجاء رجلا الأعمال المصريان ناصف ونجيب ساويرس في المرتبتين الـ 267، و413 على التوالي، بعد وصول ثروة الأول إلى 6.82 مليار دولار بزيادة 859 مليون دولار، والثاني إلى 5.19 مليار دولار بزيادة 423 مليون دولار.

ثروة أبرز الأثرياء مصر خلال 2019 - (المصدر: وكالة بلومبرج)

الأمريكيين في الصدارة

استأثر 2 أمريكيين بالمراكز الأولى على مؤشر "بلومبيرج" لهذا العام، وهم على: جيف بيزوس؛ مؤسس ومالك موقع "أمازون" للتسوق عبر الإنترنت، بثروة إجمالية بلغت 115 مليار دولار، بتراجع 10.1 مليار دولار.

وحل ثانيًا، بيل جيتس؛ مؤسس "مايكروسوفت"، بثروة بلغت 113 مليار دولار، بزيادة 22.7 مليون دولار.

وقاد مكاسب الثروة في عام 2019 رجل الأعمال الفرنسي "برنار أرنو"، حيث صعدت ثروته بنحو 36.5 مليار دولار في غضون إثنى عشرة شهراً، ليكون في المرتبة الثالثة بمؤشر بلومبرج للأثرياء.

ترشيحات: