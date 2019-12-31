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"باعظيم" تعلن عن بدء الإنتاج التجاري لمصنعها في مكة

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"باعظيم" تعلن عن بدء الإنتاج التجاري لمصنعها في مكة "باعظيم" تعلن عن بدء الإنتاج التجاري لمصنعها في مكة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة باعظيم التجارية عن انتهاء الفترة التجريبية لتشغيل مصنع الشركة في عسفان بمنطقة مكة، وبدء الإنتاج التجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" اليوم الثلاثاء، أن المصنع يقوم بصناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل التنظيف والمناشف ومناشف لفات مناديل ورقية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يغطي المصنع طلبات الشركة من هذه الأصناف لتلبية احتياجات مستهلكي علامات الشركة في الأسواق المحلية.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المصنع في القوائم المالية للربع الرابع من العام 2019م.

وأشارت إلى أن جميع موافقات الإنشاء والتمويل تمت قبل إدراج الشركة في السوق الموازي (نمو).

كما نوهت إلى أنه سيتم الانتهاء من سداد قيمة التمويل البنكي لهذا المشروع في 31 مارس/آذار 2020.

وبدأ إدراج وبدء تداول أسهم شركة باعظيم التجارية في السوق الرئيسية "تداول، اعتباراً من يوم الأربعاء 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ترشيحات:

"تداول" توافق على انتقال "باعظيم" إلى السوق الرئيسية

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