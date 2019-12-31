تعلن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن إستقالة وتعيين رئيس و اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

تعلن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن صدور قرار مجلس الادارة بالتمرير بتاريخ 29/12/2019م بقبول استقالة الأستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد من عضوية ورئاسة لجنة الترشيحات والمكافأت بناءً على طلبة ونظراً لإرتباطاتة العملية . وتعيين عضو مجلس الادارة الدكتور/ خالد بن محمد الطويل رئيساً للجنة الترشيحات والمكافأت وإضافة عضو مجلس الادارة الاستاذ/ عبدالوهاب بن احمد عابد لعضوية لجنة الترشيحات والمكافأت.

ليكون تشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت اعتباراً من تاريخ القرارحتى نهاية دورة المجلس في 31/12/2021م على النحو التالي :

1- الدكتور/ خالد بن محمد الطويل رئيساً للجنة (عضو مستقل بمجلس الادارة )

2- الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني عضواً ( عضو غير تنفيذي بمجلس الادارة )

3- الاستاذ/ عبدالله بن زامل الدريس عضواً (عضو غير تنفيذي بمجلس الادارة )

4- الاستاذ/ عبدالوهاب بن احمد عابد عضواً (عضو مستقل بمجلس الادارة )