اعلان شركة باعظيم التجارية عن إنتهاء الفترة التجريبية لتشغيل مصنع الشركة

تعلن شركة باعظيم التجارية عن إنتهاء الفترة التجريبية لتشغيل مصنع الشركة الواقع في عسفان بمنطقة مكة المكرمة والذي سيقوم بصناعة الورق الصحي والمناديل ومناديل التنظيف والمناشف ومناشف لفات مناديل ورقية وبدء الانتاج التجاري للمصنع والذي يتوقع ان يغطي طلبات الشركة من هذه الاصناف لتلبية احتياجات مستهلكي علامات الشركة في الاسواق المحلية.

ويتوقع ان يظهر الاثر المالي لاعمال تشغيل المصنع في القوائم المالية للفترة الرابعة من العام المالي 2019م.

علما ان جميع موافقات الانشاء والتمويل تمت قبل ادراج الشركة في السوق الموازي ( نمو).

والجدير بالذكر انه سيتم الانتهاء من سداد قيمة التمويل البنكي لهذا المشروع في 31-03-2020م.