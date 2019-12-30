خسائر الأسهم ومكاسب اليورو محور الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: جاءت خسائر الأسهم على رأس الأحداث العالمية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين خاصة بعد تراجعها من مستويات قياسية، بالإضافة إلى مكاسب قوية لليورو دفعت الدولار نحو الخسائر.

وفقدت الأسهم الأمريكية مستوياتها القياسية في نهاية تعاملات اليوم حيث تراجع "داو جونز" بأكثر من 180 نقطة مع ترقب مستجدات التجارية.

وذكر تقرير صحفي أن بكين وافقت على دعوة واشنطن لزيارتها في عطلة نهاية الأسبوع الجاري لتوقيع الصفقة التجارية الأولية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس التوقعات، بينما ارتفع النشاط الاقتصادي في شيكاغو لأعلى مستوى في 4 أشهر لكنه لا يزال داخل نطاق الانكماش.

بينما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار خلال الشهر الماضي لكن بأقل من التوقعات.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم من مستويات قياسية وسط أنشطة تداول ضعيفة.

فيما انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم قبيل عطلة رأس السنة.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية مع ترقب التطورات التجارية، وبعد قرار المركزي الصيني بتعديل سياسة الفائدة على القروض في 2020.

مكاسب اليورو والإسترليني

ارتفع اليورو أمام الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر ونصف متجاوزاً 1.12 دولار خلال التعاملات مع التطورات التجارية والسياسية.

كما حقق الإسترليني مكاسب ملحوظة أمام الدولار خلال التداولات وذلك مع تصريحات رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتعززت معنويات المستثمرين بعيداً عن الدولار الأمريكي الذي عانى خسائر ملحوظة بعد أن كشف البنك المركزي الصيني عن إجراء لخفض تكاليف الاقتراض وتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

تغيرات طفيفة في أسعار النفط والذهب

تراجعت أسعار النفط هامشياً عند التسوية ليكون الهبوط الأول في 5 جلسات متتالية مع مراقبة التطورات في الشرق الأوسط.

فيما ارتفعت أسعار الذهب هامشياً عند التسوية للجلسة الخامسة على التوالي مع خسائر الدولار والأسهم الأمريكية.

ورغم ذلك إلا أن النفط والذهب قرب أعلى في 3 أشهر مما يدعم أسعار السلع الأساسية عالمياً نحو أكبر زيادة سنوية منذ 2016.