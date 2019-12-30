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محدث.. "داو جونز" يتراجع من مستوى قياسي فاقداً 180 نقطة

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محدث.. "داو جونز" يتراجع من مستوى قياسي فاقداً 180 نقطة محدث.. "داو جونز" يتراجع من مستوى قياسي فاقداً 180 نقطة

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية من أعلى مستوى في تاريخها في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" أكثر من 180 نقطة في أسوأ أداء يومي في 4 أسابيع.

وتراجع قطاع خدمات الاتصالات بنحو 1 بالمائة ليقود خسائر المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز".

ورغم تراجع اليوم، فإن الأسهم الأمريكية في طريقها لتحقيق  أكبر مكاسب سنوية منذ 2013 مع التفاؤل التجاري.

وذكر تقرير صحفي اليوم أن الولايات المتحدة والصين سيوقعان المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الأسبوع الجاري خلال زيارة وفد من بكين إلى واشنطن.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس التوقعات، بينما ارتفع النشاط الاقتصادي في شيكاغو لأعلى مستوى في 4 أشهر.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 28462 نقطة فاقداً 183 نقطة تقريباً.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 3221 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 8945 نقطة. 

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.783.

مباشر (اقتصاد)

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