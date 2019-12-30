سهم نتفليكس يتصدر "وول ستريت" بمكاسب 4000% في عقد

مباشر: على مدار الـ10 أعوام الماضية، قادت "نتفليكس" ثورة في مجال الترفيه وأثناء قيامها بذلك حقق السهم مكاسب تتجاوز 4000 بالمائة.

ومنذ نهاية عام 2009 وحتى الآن ارتفع سهم الشركة الأمريكية بنحو 4100 بالمائة بفارق كبير عن أقرب شركة في مؤشر "ستاندرد آند بورز" وهى "ماركت أكسيس" والتي بلغت مكاسبها 2600 بالمائة.

في حين ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 190 بالمائة في 10 سنوات الماضية.

وتعكس المكاسب التي حققتها "نتفليكس" تحولًا على مستوى الصناعة إلى بث الفيديو ، وهو اتجاه كانت الشركة الأمريكية في مقدمته.

وعلى الرغم من أن "نتفليكس" طرحت لأول مرة بث الفيديو عند الطلب في عام 2007، إلا أن الخدمة أصبحت جزءًا أساسيًا من هوية الشركة في أوائل عام 2013 مع ظهور "هاوس أوف كاردز" وهو مسلسل سياسي أمريكي شهير.

ولم تكن "نتفليكس" الشركة الوحيدة في مجال البث المباشر على مدار العقد الماضي - ومن أبرز منافسيها أمازون برايم - لكن العملاء توافدوا عليها، حيث توسعت قاعدة المشتركين العالمية من أقل من 45 مليون في أوائل عام 2013 إلى أكثر من 166 مليون الربع الأخير حيث كان النمو العالمي للاشتراكات محورًا رئيسيًا للشركة.

ورغم مكاسب العقد الماضي لشركة "نتفليكس" إلا أن هناك شكوك بشأن النظرة المستقبلية للعقد القادم، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أنها تواجه منافسين يدركون قيمة بث الفيديو.

في سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت "نتفليكس" أنها فازت بحقوق مسلسل "ساينفلد" حول العالم في صفقة تٌقدر بما يقرب من 500 مليون دولار ، مما زاد من قلق المستثمرين من تكاليف محتوى الشركة.

وساهمت المخاوف بشأن المنافسة وإمكانات "نتفليكس في زيادة قاعدة مستخدميها في حدوث بعض الضعف للسهم في الأشهر الأخيرة.

وفي حين ارتفع سهم "نتفليكس" بأكثر من 20 بالمائة في عام 2019 إلا أن ذلك يمثل أصغر مكسب في مجموعة الشركات التي تسمى "إف.ايه.ايه.إن.جي" وتضم فيسبوك وآبل وأمازون ونتفليكس وجوجل.

ورغم أن أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة الأخرى مثل آبل سجل رقماً قياسياً، فقد تراجع سهم "نتفليكس" بنسبة 21 بالمائة عن أعلى مستوياته في يوليو/تموز 2018.

وسيأتي اختبار حقيقي للسهم في أواخر شهر يناير/كانون الثاني، عندما تعلن "نتفليكس" نتائج الربع الرابع في أول إفصاح للأداء المالي منذ إطلاق خدمة البث المباشر "ديزني بلس" في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي حصلت على ملايين المشتركين على الفور تقريبًا.

وبحلول الساعة 8:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "نتفليكس" بنحو 1.5 بالمائة إلى 324.32 دولار لتصل القيمة السوقية إلى 143 مليار دولار.