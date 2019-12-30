أخبار عاجلة

ميديا أون | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني المكلف في بيروت -
الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل لكنها تتجه لأكبر مكاسب سنوية منذ2013 -
تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أكتوبر -
المركزي الكويتي: ربط نقاط البيع مع السعودية عبر الشبكة الخليجية..الأربعاء -
حصاد العقد.. روسيا تعود إلى الساحة الدولية.. لعبة أمم وصراع موازين قوى -
"سيرك دو سوليه" يقدم عرضه لأول مرة على الجليد -
اسأل مع دعاء | لقاء مع د.محمد تركى | أحد أعضاء الفريق الطبى بشركة أورجانيكا جروب -
أسأل مع دعاء | الحلقة كاملة | 31 ديسمبر 2019 -
اسأل مع دعاء | لقاء مؤسسة البر والتقوى | 31 ديسمبر 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

التجارة السعودية تستدعي خمس سيارات إنجليزية الصنع

Google+ Print
التجارة السعودية تستدعي خمس سيارات إنجليزية الصنع التجارة السعودية تستدعي خمس سيارات إنجليزية الصنع

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ، عن استدعاء 5 مركبات من ماركة بنتلي الإنجليزية موديلات 2017 و2018.

وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان الاستدعاء جاء بسبب احتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزز آلياً وتسرب السائل الهيدروليكي.

أفادت الوزارة بأن هذا العطل من الممكن أن يؤدي إلى فقد السيطرة على توجيه المركبة أو خطر نشوب حريق.

ترشيحات

"البيئة" السعودية تعلن اكتمال استعدادات إطلاق مشروع إعانة مدخلات الأعلاف

جمارك السعودية والبحرين تتفقان على الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي

بدعوة مصرية.. اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن الأزمة الليبية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
المركزي الكويتي: ربط نقاط البيع مع السعودية عبر الشبكة الخليجية..الأربعاء

المركزي الكويتي: ربط نقاط البيع مع السعودية عبر الشبكة الخليجية..الأربعاء

قرار من هيئة السوق السعودية بشأن تقييم الشركات المدرجة للعقارات

قرار من هيئة السوق السعودية بشأن تقييم الشركات المدرجة للعقارات

سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.5% بآخر جلسات 2019

سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.5% بآخر جلسات 2019

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو- عن آخر التطورات لتشغيل مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة الرياض.

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو- عن آخر التطورات لتشغيل مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة الرياض.