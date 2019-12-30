التجارة السعودية تستدعي خمس سيارات إنجليزية الصنع

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، عن استدعاء 5 مركبات من ماركة بنتلي الإنجليزية موديلات 2017 و2018.

وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان الاستدعاء جاء بسبب احتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزز آلياً وتسرب السائل الهيدروليكي.

أفادت الوزارة بأن هذا العطل من الممكن أن يؤدي إلى فقد السيطرة على توجيه المركبة أو خطر نشوب حريق.

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