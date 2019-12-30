محدث.. النفط يتراجع عند التسوية لأول مرة في 5 جلسات

مباشر: انخفضت أسعار النفط هامشياً لأول مرة في 5 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع مراقبة التوترات في الشرق الأوسط.

ويراقب المتداولون التوترات في الشرق الأوسط بعد غارة جوية أمريكية في العراق وسوريا ضد مجموعة ميليشيا تدعمها إيران.

وذكرت وزارة النفط في إيران أن وقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي لن يؤثر على صادرات البلاد، حيث أنها سوف تلجأ لاستخدام الإنتاج الإضافي من حقول النفط الجنوبية في البصرة.

وكانت أسعار النفط تتداول عند أعلى مستوياتها خلال ثلاث أشهر في وقت مبكر من اليوم بدعم التفاؤل التجاري حيال الصفقة التجارية المتوقعة بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر تقرير صحفي أن الصين والولايات المتحدة سوف يوقعان الصفقة التجارية الجزئية في عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بأقل من 0.1 بالمائة أو ما يعادل 4 سنتات مسجلاً 61.88 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 62.34 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 17 سبتمبر/أيلول.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 68.44 دولار للبرميل.