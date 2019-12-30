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"البيئة" السعودية تعلن اكتمال استعدادات إطلاق مشروع إعانة مدخلات الأعلاف

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"البيئة" السعودية تعلن اكتمال استعدادات إطلاق مشروع إعانة مدخلات الأعلاف "البيئة" السعودية تعلن اكتمال استعدادات إطلاق مشروع إعانة مدخلات الأعلاف

 

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، اكتمال استعداداتها لإطلاق مشروع إعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف ليدفع الدعم المالي بشكل مباشر لجميع مشروعات الدواجن في المملكة.

ويأتي المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60 في المائة من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن و100 في المئة من بيض المائدة، بحسب الوزارة.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن البرنامج يتضمن إعادة توجيه الدعم المالي لمشاريع الدواجن المرخصة، بحيث يدفع لتلك المشاريع بشكل مباشر وبحسب نوع المنتج خلافاً لطريقة الدعم السابقة، وسيبدأ الصرف بنهاية شهر يناير/كانون الثاني 2020م.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة الدواجن للمستهلك النهائي، وتحقيق احترافية القطاع والمساهمة في التوظيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية الذي أطلق في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي 2019م، وذلك بصرف إعانات مربي الماشية من خلال توجيه الدعم الحكومي إلى حسابات صغار المربين مباشرة.

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