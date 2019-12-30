أخبار عاجلة

ميديا أون | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني المكلف في بيروت -
الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل لكنها تتجه لأكبر مكاسب سنوية منذ2013 -
تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أكتوبر -
المركزي الكويتي: ربط نقاط البيع مع السعودية عبر الشبكة الخليجية..الأربعاء -
حصاد العقد.. روسيا تعود إلى الساحة الدولية.. لعبة أمم وصراع موازين قوى -
"سيرك دو سوليه" يقدم عرضه لأول مرة على الجليد -
اسأل مع دعاء | لقاء مع د.محمد تركى | أحد أعضاء الفريق الطبى بشركة أورجانيكا جروب -
أسأل مع دعاء | الحلقة كاملة | 31 ديسمبر 2019 -
اسأل مع دعاء | لقاء مؤسسة البر والتقوى | 31 ديسمبر 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أسعار السلع الأساسية عالمياً تتجه لأكبر زيادة سنوية منذ 2016

Google+ Print

مباشر: تتجه السلع الأساسية عالمياً لتحقيق أكبر زيادة سنوية في 3 أعوام خلال 2019، بدعم مكاسب قوية من النفط إلى النحاس.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع مؤشر "بلومبرج" للسلع الأساسية لأعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2018، ليتجه نحو مكاسب سنوية بنحو 11 بالمائة هى الأكبر منذ عام 2016.

وتأتي مكاسب أسعار السلع مع خسائر الدولار الأمريكي الذي تراجع في الشهر الجاري بنحو 1.6 بالمائة ليتجه نحو أدنى زيادة سنوية في 6 أعوام.

وكان الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة 3 مرات في العام الجاري لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

كما تلقت السلع الدعم أيضاً مع تحسن توقعات الاقتصاد في 2020 مع توقعات واسعة بتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أوائل الشهر المقبل.

فيما تحسنت الظروف الاقتصادية في الصين التي تُعد أكبر مستخدم للمواد الخام في العالم وفقاً للمؤشرات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.

ومن جهة أسعار النفط الخام فتقف حالياً عند أعلى مستوى في 3 أشهر لتتجه نحو ارتفاع 25 بالمائة لخام "برنت" و35 بالمائة للخام الأمريكي "نايمكس" في 2019.

وفي المعادن الأساسية، ارتفع النحاس أعلى مستوى من 6 آلاف دولار للطن مع انخفاض المخزونات العالمية وتحسن توقعات الاقتصاد الكلي، كما يتم تداول القمح عند أعلى مستوى منذ عام 2018 ويتجه فول الصويا لأكبر مكاسب شهرية منذ عام 2016.

وبالنسبة للمعدن الأصفر فيتجه لتحقيق أكبر زيادة سنوية في 9 أعوام خلال 2019 بعدما ارتفع نحو 18 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 31-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 31-12-2019

3 دول خليجية تستقبل 2020 بتثبيت أسعار الوقود

3 دول خليجية تستقبل 2020 بتثبيت أسعار الوقود

أسعار السلع الأساسية عالمياً تتجه لأكبر زيادة سنوية منذ 2016

أسعار السلع الأساسية عالمياً تتجه لأكبر زيادة سنوية منذ 2016