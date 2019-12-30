أسعار السلع الأساسية عالمياً تتجه لأكبر زيادة سنوية منذ 2016

مباشر: تتجه أسعار السلع الأساسية عالمياً لتحقيق أكبر زيادة سنوية في 3 أعوام خلال 2019، بدعم مكاسب قوية من النفط إلى النحاس.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع مؤشر "بلومبرج" للسلع الأساسية لأعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2018، ليتجه نحو مكاسب سنوية بنحو 11 بالمائة هى الأكبر منذ عام 2016.

وتأتي مكاسب أسعار السلع مع خسائر الدولار الأمريكي الذي تراجع في الشهر الجاري بنحو 1.6 بالمائة ليتجه نحو أدنى زيادة سنوية في 6 أعوام.

وكان الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة 3 مرات في العام الجاري لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

كما تلقت السلع الدعم أيضاً مع تحسن توقعات الاقتصاد في 2020 مع توقعات واسعة بتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أوائل الشهر المقبل.

فيما تحسنت الظروف الاقتصادية في الصين التي تُعد أكبر مستخدم للمواد الخام في العالم وفقاً للمؤشرات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.

ومن جهة أسعار النفط الخام فتقف حالياً عند أعلى مستوى في 3 أشهر لتتجه نحو ارتفاع 25 بالمائة لخام "برنت" و35 بالمائة للخام الأمريكي "نايمكس" في 2019.

وفي المعادن الأساسية، ارتفع النحاس أعلى مستوى من 6 آلاف دولار للطن مع انخفاض المخزونات العالمية وتحسن توقعات الاقتصاد الكلي، كما يتم تداول القمح عند أعلى مستوى منذ عام 2018 ويتجه فول الصويا لأكبر مكاسب شهرية منذ عام 2016.

وبالنسبة للمعدن الأصفر فيتجه لتحقيق أكبر زيادة سنوية في 9 أعوام خلال 2019 بعدما ارتفع نحو 18 بالمائة.