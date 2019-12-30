محدث.. سعر الذهب يسجل أعلى تسوية في 3 أشهر

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب هامشياً عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لكنها سجلت أعلى مستوى في 3 أشهر مع تراجع الدولار الأمريكي.

وارتفع المعدن الأصفر للجلسة الخامسة على التوالي مع ضعف قيمة الورقة الخضراء على خلفية اتجاه المستثمرين صوب عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وتلقى الذهب الدعم أيضاً من عدم اليقين الناجم عن التوترات الجيوسياسية الشرق الأوسط، حيث نفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة مدعومة من إيران.

ويعتبر المعدن النفيس بمثابة ملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع النشاط الاقتصادي في شيكاغو لأعلى مستوى في 4 أشهر.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.01 بالمائة أو ما يوازي 0.50 دولار، ليسجل 1518.60 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 24 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.61 دولار ليصل إلى مستوى 1515.17 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 96.694.