محدث.. الدولار الأمريكي يُعمق خسائره عالمياً

مباشر: عمق الدولار الأمريكي تراجعه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجه إلى تسجيل أقل وتيرة مكاسب سنوية في نحو 6 أعوام.

ويأتي أداء الورقة الخضراء بالتزامن مع ضعف أحجام التداولات وسط الاقتراب من نهاية العام وعطلة رأس السنة.

وتراجع الطلب على الدولار الأمريكي والذي اتخذ مؤخراً كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين التجاري، بفعل التفاؤل حيال الصفقة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضحت صحيفة صينية أن واشنطن وبكين سوف يوقعان المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة بعكس التوقعات، بينما ارتفع النشاط الاقتصادي في شيكاغو لأعلى مستوى في 4 أشهر.

كما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار في الشهر الماضي بأقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1211 دولار.

كما هبطت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بأكثر من 0.5 بالمائة إلى مستوى 108.88 ين، وسجلت انخفاضاً بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني لتصعد العملة البريطانية إلى 1.3119 دولار.

واستفادت عملات اليورو والإسترليني من تراجع المخاوف السياسية حيال ملف البريكست، وسط توقعات بخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني المقبل، مع احتمالات بتمديد الفترة الانتقالية للبريكست لما بعد عام 2020.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد هبوطاً بنحو 0.7 بالمائة لتتراجع الورقة الخضراء إلى 0.9681 فرنك.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة إلى 96.691.

وكانت الورقة الخضراء تراجت بنحو 0.6 بالمائة يوم الجمعة الماضي، والتي كانت أكبر وتيرة خسائر يومية منذ يونيو/حزيران.

وبعد خسائر نهاية الأسبوع الماضي، فإن مكاسب العملة الأمريكية خلال عام 2019 تقلصت إلى أقل من 0.7 بالمائة والتي من شأنها أن تكون أدنى زيادة سنوية في 6 أعوام.