حائز على نوبل: الهبوط القادم للاقتصاد الأمريكي سيكون "ركود واسع"

مباشر: يعتقد اقتصادي حائز على جائزة نوبل أن الاتجاه الهبوطي القادم في الاقتصاد الأمريكي سيكون بمثابة "ركود واسع ومتنوع".

ويقول الاقتصادي "بول كروغمان" خلال تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن سوق السندات يرسل إشارات بأن هناك احتمالية لحدوث ركود الاقتصاد الأمريكي في وقت ما خلال العام المقبل أو نحو ذلك.

وأشار إلى أن اقتصاد الصين يعاني كذلك، كما ألمح إلى أن أوروبا ربما بالفعل في حالة ركود.

لكن "كورغمان" يستبعد أن يكون عاملاً واحداً فقط هو سبب الاتجاه الهبوطي المالي القادم، مع الإشارة إلى تراجع أسعار فقاعة التكنولوجيا وديون الشركات يمكن أن تكون عوامل أخرى.

وعلى صعيد آخر، أصر الحائز على جائزة نوبل على أن نمو الاقتصاد الأمريكي ليس رائعاً وببساطة داخل نطاق التقلبات العادية.

ويأتي ذلك على الرغم من تفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوضع الاقتصادي والمستويات القياسية التي تسجلها أسواق الأسهم.

وأوضح الاقتصادي أن عامة الأمريكيين يبدون اهتمام أقل بالناتج المحلي الإجمالي والمزيد يُولي اهتماماً أكثر بالرواتب الشخصية.

وتابع: "يعد نمو الأجور الضعيف بالرغم من معدلات البطالة المنخفضة بمثابة اللغز".