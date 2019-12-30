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البرازيل تغرم فيسبوك 1.6 مليون دولار بسبب تسريب بيانات المستخدمين

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البرازيل تغرم فيسبوك 1.6 مليون دولار بسبب تسريب بيانات المستخدمين البرازيل تغرم فيسبوك 1.6 مليون دولار بسبب تسريب بيانات المستخدمين

مباشر: أعلنت البرازيل تغريم شركة "فيسبوك" نحو 6.6 مليون ريال برازيلي (1.64 مليون دولار أمريكي) بسبب مشاركة بيانات المستثمرين بشكل غير صحيح.

وقالت وزارة العدل في البرازيل في بيان صادر اليوم الإثنين، إن الغرامة تتعلق بفضيحة مشاركة بيانات المستخدمين مع "كامبريدج أنالاتيكا" في 2018، بحسب وكالة "رويترز".

وتعتبر هذه الغرامة الأولى ضد شركة التكنولوجيا الأمريكية في البرازيل.

وتعرضت "فيسبوك" لغرامات كثيرة من العديد من دول العالم على خلفية فضيحة اختراق بيانات نحو 87 مليون مستخدم عالمياً تقريباً  مع شركة الاستشارات كامبريدج أنالاتيكا".

وأغلق سهم "فيسبوك" جلسة الجمعة الماضية على ارتفاع بنحو 0.1 بالمائة إلى 208.10 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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