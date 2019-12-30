محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية عند الإغلاق

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية من مستوياتها القياسية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط ضعف حجم التداول في ظل عطلات العام الجديد.

وسيطر اللون الأحمر على البورصات الأوروبية وسط أنشطة تداول ضعيفة على خلفية عطلات العام الجديد، حيث تغلق أبوابها أمام المستثمرين يوم الأربعاء المقبل في إجازة رسمية.

وجاءت جميع القطاعات في النطاق السالب في ختام جلسة اليوم عدا أسهم البنوك.

وفي التطورات التجارية، ذكر تقرير صحفي أن الصين والولايات المتحدة سيوقعان المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في عطلة الأسبوع الجاري.

وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت جلسة الجمعة عند مستويات قياسية مرتفعة بدعم التفاؤل العام إزاء مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.8 بالمائة ليصل إلى 416.17 نقطة.

كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة ليهبط إلى 7587.05 نقطة.

وتراجع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.7 بالمائة إلى 13289.01 نقطة، فيما انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" عند مستوى 5982.2 نقطة بنسبة 0.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1212 دولار.