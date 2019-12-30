مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار ترتفع بأقل من المتوقع

مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، وسط توقعات بنمو أسعار المنازل في العام المقبل بأقل من تقديرات عام 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الاثنين، أن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.2 بالمائة ليسجل 108.5 نقطة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ومقارنة مع زيادة 1.3 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة سترتفع بنسبة 1.5 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

وتعتبر قراءة الشهر الماضي بشأن مبيعات المنازل قيد الانتظار هي الأكبر منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت البيانات أنه على الرغم من المستوى الغير كافي من المخزون، فإن عقود المنازل قيد الانتظار ظلت في ازدياد خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع الإشارة إلى أن سوق الإسكان هذا العام لا يزال مدعوماً بقوة سوق العمل الأمريكي ومعدلات الرهن العقاري المنخفضة.

أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بنحو 7.4 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 3.6 بالمائة في عام 2020 مقارنة مع زيادة متوقعة بنسبة 5 بالمائة في عام 2019، وفقاً للبيانات.

وبحلول الساعة 3:24 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 96.659.