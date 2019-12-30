أخبار عاجلة

مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء اللبناني المكلف في بيروت -
الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل لكنها تتجه لأكبر مكاسب سنوية منذ2013 -
تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أكتوبر -
المركزي الكويتي: ربط نقاط البيع مع السعودية عبر الشبكة الخليجية..الأربعاء -
حصاد العقد.. روسيا تعود إلى الساحة الدولية.. لعبة أمم وصراع موازين قوى -
"سيرك دو سوليه" يقدم عرضه لأول مرة على الجليد -
اسأل مع دعاء | لقاء مع د.محمد تركى | أحد أعضاء الفريق الطبى بشركة أورجانيكا جروب -
أسأل مع دعاء | الحلقة كاملة | 31 ديسمبر 2019 -
اسأل مع دعاء | لقاء مؤسسة البر والتقوى | 31 ديسمبر 2019 -
ونحن نودع 2019: ما الحدث الأبرز الذي شهده بلدكم خلاله؟ برنامج #نقطة_حوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

العايد : 4 آلاف طالب أردني يدرسون في مصر

Google+ Print
العايد : 4 آلاف طالب أردني يدرسون في مصر العايد : 4 آلاف طالب أردني يدرسون في مصر

جى بي سي نيوز :- قال السفير الأردني في القاهرة علي العايد إن عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في يصل إلى نحو 4 آلاف طالب وطالبة.

وبين في حديث لفضائية "MBC مصر" أن معظم هؤلاء الطلبة يدرسون الطب، مشيراً إلى أن هذا العدد يتوزع على درجات البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.

وأوضح العايد أن السبب في اختيار الطلاب الأردنيين للجامعات المصرية على مستوى الجمهورية هو القرب بين مصر والأردن ليس في المسافة ولكن القرب الروحاني والمجتمعي، وهناك تقارب في الثقافة والطباع أيضًا.

وتابع "معظم الآباء يكونوا مطمئنين على تواجد أبناءهم بالدراسة في مصر، إلى جانب تلقيهم تعليم هم راضون عنه، فالجامعات المصرية لديها تاريخ ومشرف في مجالات الطب والقانون وغيره، والطلاب الأردنيين يحرصون على الدراسة بها".

وأشار إلى أن هناك نحو مليون عامل مصري في الأردن، وهم أشقاء أعزاء علينا.

جي بي سي نيوز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محتجون يقتحمون مصرفا في بيروت

محتجون يقتحمون مصرفا في بيروت

8 الصبح - شركة مصر للصوت والضوء تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير

8 الصبح - شركة مصر للصوت والضوء تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير

رشها بالماء ومحاولة كسرها.. مصراوي يرصد اختبارات جودة هواتف أوبو

رشها بالماء ومحاولة كسرها.. مصراوي يرصد اختبارات جودة هواتف أوبو

في رأيك.. ما هو أفضل إنجاز في الرياضة المصرية في 2019؟

في رأيك.. ما هو أفضل إنجاز في الرياضة المصرية في 2019؟