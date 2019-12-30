العايد : 4 آلاف طالب أردني يدرسون في مصر

جى بي سي نيوز :- قال السفير الأردني في القاهرة علي العايد إن عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في مصر يصل إلى نحو 4 آلاف طالب وطالبة.

وبين في حديث لفضائية "MBC مصر" أن معظم هؤلاء الطلبة يدرسون الطب، مشيراً إلى أن هذا العدد يتوزع على درجات البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.

وأوضح العايد أن السبب في اختيار الطلاب الأردنيين للجامعات المصرية على مستوى الجمهورية هو القرب بين مصر والأردن ليس في المسافة ولكن القرب الروحاني والمجتمعي، وهناك تقارب في الثقافة والطباع أيضًا.

وتابع "معظم الآباء يكونوا مطمئنين على تواجد أبناءهم بالدراسة في مصر، إلى جانب تلقيهم تعليم هم راضون عنه، فالجامعات المصرية لديها تاريخ ومشرف في مجالات الطب والقانون وغيره، والطلاب الأردنيين يحرصون على الدراسة بها".

وأشار إلى أن هناك نحو مليون عامل مصري في الأردن، وهم أشقاء أعزاء علينا.