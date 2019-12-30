سهم "تسلا" يهبط 4% مع توقعات سلبية

مباشر: تراجع سهم "تسلا" بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات سلبية بشأن معدل تسليم سيارات الشركة.

وقال "جيفري أوسبونري" المحلل في بنك "كووين" إنه يتوقع أن يفشل معدل تسليم سيارات تسلا خلال العام الجاري في الوفاء بالتوقعات بسبب موديل "إس وإكس" ليسجل 356 ألف سيارة مقارنة مع تقديرات الشركة عند مستوى يتراوح بين 360 ألف إلى 400 ألف مركبة، بحسب موقع "ماركت ووتش".

وعلى الرغم من ذلك، رفع المحلل تقديرات معدل تسليم السيارات في الشركة الأمريكية خلال الربع الرابع إلى 101 ألف سيارة من 95 ألف مع زيادة التسليمات في الصين وهولندا.

وكرر "أوسبونري" تصنيفه للسهم عند "ضعف الأداء" لكنه رفع سعره المستهدف إلى 210 دولارات من 190 دولار، أي أقل بنسبة 49 بالمائة عن المستويات الحالية.

وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "تسلا" بنحو 4.1 بالمائة إلى 413.04 دولار.

وكان سهم "تسلا" ارتفع لأعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي ليتجه نحو مكاسب تبلغ 24 بالمائة في العام الجاري.

