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الأسهم الأمريكية تهبط من مستويات قياسية في المستهل

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الأسهم الأمريكية تهبط من مستويات قياسية في المستهل الأسهم الأمريكية تهبط من مستويات قياسية في المستهل

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية من أعلى مستوى في تاريخها في بداية تعاملات اليوم الإثنين، مع التطورات التجارية.

وتراجع سهما "آبل" و"إنتل" بنحو 1 بالمائة ضمن أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".

ورغم تراجع اليوم، فإن الأسهم الأمريكية تقف عند مستويات مرتفعة تدفعها نحو أكبر مكاسب سنوية منذ 2013 مع التفاؤل التجاري.

وذكر تقرير صحفي اليوم أن الولايات المتحدة والصين سيوقعان المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الأسبوع الجاري خلال زيارة وفد من بكين إلى واشنطن.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس التوقعات.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 28597 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3233.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة إلى 8981.3 نقطة. 

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.799.

مباشر (اقتصاد)

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