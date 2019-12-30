استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، اليوم الاثنين، عن استكمال مشاريع إنشاء 4 متاحف جديدة في عدد من مناطق المملكة، تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة القادمة.

وأوضحت هيئة السياحة، في بيان لها، أن المشاريع تضمنت إنشاء متاحف إقليمية جديدة في كل من عسير، وحائل، وتبوك، والجوف بتكلفة تجاوزت 224 مليون ريال، وذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري (أحد مبادرات برنامج التحول الوطني).

ويشمل البرنامج في مساره المتعلق بمشاريع المتاحف إنشاء وتوسعة وتطوير 13 متحفا إقليميا في مناطق المملكة.

وتوقعت هيئة الساحة، أن توفر المتاحف الجديدة فرصا وظيفية مباشرة تتجاوز الألف وظيفة، مبينة أنها عملت منذ فترة على تأهيل عدد من خريجي الجامعات على العمل المتحفي، سواء في المهام المتخصصة، أو في مجال التسويق والفعاليات المتعلقة بالمتاحف.

وشملت المشاريع، وفقا لبيان هيئة السياحة والتراث الوطني، إنشاء المباني الجديدة لهذه المتاحف، إضافة إلى تصميم وتجهيز العروض المتحفية وفق أحدث التصاميم العالمية، والإمكانات الحديثة المتطورة في مجال عرض القطع الأثرية، والعروض المرئية.

يذكر أن نشاط التراث الوطني سينتقل مطلع العام 2020 إلى وزارة الثقافة والتي بدورها ستكتمل تفعيل هذا المبادرة النوعية.

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