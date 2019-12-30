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تقرير: واشنطن وبكين سيوقعان الصفقة التجارية الجزئية الأسبوع الجاري

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تقرير: واشنطن وبكين سيوقعان الصفقة التجارية الجزئية الأسبوع الجاري تقرير: واشنطن وبكين سيوقعان الصفقة التجارية الجزئية الأسبوع الجاري

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن كبير المفاوضيين في الصين سيقوم بزيارة إلى واشنطن في عطلة نهاية الأسبوع الجاري من أجل توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

واتفقت الولايات المتحدة والصين بشأن الصفقة التجارية الجزئية في وقت سابق من الشهر الجاري مما أدى إلى إلغاء التعريفات الأمريكية التي كانت مقررة على سلع صينية في 15 ديسمبر/كانون الأول.

ونقلت صحيفة "ثاوث تشينا مورنينج بوست" عن مصادر لم تسمها اليوم الإثنين، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليوم خه" سيقود وفداً إلى واشنطن يوم السبت المقبل من أجل توقيع الاتفاق التجاري الجزئي.

وذكرت المصادر أن مسؤولي الصين وافقوا على دعوة أرسلتها الولايات المتحدة لزيارتها، مشيرةً إلى أن الوفد الصيني من المتوقع أن يظل في واشنطن أيام قليل حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح بأنه سيتم إقامة حفل توقيع للصفقة التجارية الجزئية مع نظيره الصيني شي جين بينغ قريباً.

مباشر (اقتصاد)

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