هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "ولاء للتأمين"

الرياض ـ مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني، بزيادة رأسمالها، بهدف الاندماج مع شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

وأوضحت الهيئة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال، من 528 مليون ريال، إلى 646.4 مليون ريال، عن طريق إصدار 11.84 مليون سهم عادي.

وأشارت إلى أن عملية الاندماج بين الشركتين، سيتيح نقل جميع أصول شركة متلايف إلى شركة ولاء للتأمين، من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وبينت الهيئة، أنه يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال، قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة.

وأشارت إلى أن قرار الموافقة تضمَّن نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة متلايف، بشأن عملية الاندماج.

وأكدت الهيئة، على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث إن قرار الهيئة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية.

وتلقت كل من شركة ولاء للتأمين، وشركة متلايف، مؤخرا خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما؛ يتضمن عدم ممانعتها على الصفقة الاندماج بين الشركتين.

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