"زين السعودية" تنهي اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، اليوم الاثنين، فك الارتباط وإنهاء اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية لأبراج الاتصالات المملوكة لها في المملكة لصالح شركة "آي إتش إس القابضة".

وذكرت "زين"، في بيان لها على "تداول"، أنه لا يترتب على إنهاء هذه الاتفاقية أي آثار مالية.

ورفضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2019، بيع أبراج شركة "زين السعودية" إلى شركة "آي إتش إس القابضة"؛ لأسباب تنظيمية.

ووقعت الشركة، في 27 مارس/ آذار 2019، اتفاقية بيع وإعادة تأجير البنية التحتية للأبراج بقيمة 2.52 مليار ريال.

كانت الاتفاقية تتضمن بيع البنية التحتية لـ 8100 برج وإعادة استئجارها لمدة 15 سنة مع إمكانية التمديد، بالإضافة لبناء 1500 برج آخر على مدى السنوات الـ6 المقبلة.

ووافق مجلس إدارة الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2018، على العرض المقدم من شركة "آي إتش إس القابضة المحدودة" لبيع البنية التحتية لـ 8100 برج وإعادة استئجارها لمدة 15 سنة.

وأنهى سهم "زين" تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.34 بالمائة، لمستوى 11.80 ريالا.

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