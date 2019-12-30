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فيديو : ابو السيد يروي قصة اردني فقير توفي لعدم وجود سرير بعلم وزير الصحة

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فيديو : ابو السيد يروي قصة اردني فقير توفي لعدم وجود سرير بعلم وزير الصحة فيديو : ابو السيد يروي قصة اردني فقير توفي لعدم وجود سرير بعلم وزير الصحة

جى بي سي نيوز  - : شن النائب ابراهيم ابو السيد هجوما قويا على ممثلة بوزير الصحة بسبب وفاة احد المواطنين .

 وكشف ابو  السيد في مداخلة له الاحد بأن احد المواطنين توفي بسبب عدم وجود سرير له في اي مستشفى حكومي ، مضيفا بأن كل المستشفيات اجابت وزير الصحة  بانه لا سرير لديها لهذا المواطن ، وبعد 5 ايام  انتقل الى رحمته تعالى .

وتساءل ابو السيد عن قرار رئيس الحكومة الذي اعلن مؤخرا والذي نص على وجوب نقل اي مواطن لا يتوفر له سرير الى المستشفيات الخاصة على نفقة الحكومة ، وإنه لدى مراجعته لوزير الصحة بهذا الصدد اخبره الوزير انه لا صلاحية له في نقل المواطن لمستشفى خاص وان الاعفاء الممنوح للفقراء لا يخول تحويلهم الى مستشفيات خاصة  ،  ما اعتبره ابو السيد مخالفة لقرار الرئيس ، ومحملا الحكومة مسؤولية وفاة اردني قيل لذويه وللوزير بأنه لا سرير حكوميا له في اي مستشفى حكومي وفي نفس الوقت لم تتم الموافقة على نقله الى مستشفى  خاص كما كانت  تروج الحكومة . .

 شاهد ابو السيد :

 

المصدر :  المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

 

جي بي سي نيوز

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