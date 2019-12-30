69 مليار ريال تمويل السعوديين لشراء مسكن جديد بـ11 شهرا

الرياض- بدور الراعي: ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد الممنوح للأفراد بالمملكة العربية السعودية، المُقدم من المصارف وشركات التمويل منذ بداية عام 2019 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بنسبة 167.5 بالمائة على أساس سنوي؛ بزيادة قيمتها 43.37 مليار ريال.

وبحسب إحصائية أجراها "مباشر"، تستند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، بلغ إجمالي قيمة تمويل السعوديين نحو 69.27 مليار ريال منذ بداية العام الجاري، مقارنة بــ 25.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وتظهر الإحصائية الارتفاع الملحوظ بتمويل السعوديين لشراء مسكن جديد خلال عام 2019؛ المُقدم من المصارف فقط منذ بداية عام 2019 بنسبة 173.15 بالمائة على أساس سنوي؛ بزيادة بلغت قيمتها 41 مليار ريال لتصل إلى 64.6 مليار ريال مقابل 23.65 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت قيمة القروض الممنوحة من شركات التمويل للأفراد، نحو 4.701 مليار ريال، مقابل 2.248 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2018 بزيادة قدرها 2.453 مليار ريال لتتضاعف بنسبة 109.12 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاُ لحسابات "مباشر" بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف للأفراد بالسعودية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت 8.503 مليار ريال ، مقارنة بــ 3.28 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 201 لترتفع بنسبة 158.7 بالمائة بزيادة قدرها 5.22 مليار ريال.

فيما تراجع حجم التمويل من المصارف للأفراد على المستوى الشهري بنسبة 2.44 بالمائة، حيث بلغت في أكتوبر / تشرين الأول 8.71 مليار ريال.

80.5 % من التمويل لشراء فلل

وجاءت التمويلات معظمها للفلل بنحو 55.74 مليار ريال خلال العام 2019 لتستحوذ على 80.5 بالمائة من إجمالي تمويلات القروض السكنية للمواطنين، بواقع 52 مليار ريال من جانب المصارف و3.74 مليار ريال من شركات التمويل.

ألف عقد زيادة في 11 أشهر

ويظهر تقرير "ساما" استمرار ارتفاع عدد العقود العقارية المقدمة إلى المواطنين، بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد العقود المقدمة خلال 2019 وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نحو 156 ألف عقد.

موزعين على 147.88 ألف عقد تمويلي من جانب المصارف و8.032 ألف عقد من شركات التمويل، مقابل 44.02 ألف عقد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتشمل 40.77 ألف عقد من المصارف و 3.25 ألف عقد من جانب شركات التمويل لترتفع اجمالي العقود بنحو 254 بالمائة.

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