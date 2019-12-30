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محافظ بنك إنجلترا: القطاع المالي مطالب بسرعة مواجهة تغير المناخ

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محافظ بنك إنجلترا: القطاع المالي مطالب بسرعة مواجهة تغير المناخ محافظ بنك إنجلترا: القطاع المالي مطالب بسرعة مواجهة تغير المناخ

 

مباشر: حذر محافظ بنك إنجلترا من أن تغير المناخ قد يجعل أصول بعض الشركات المالية "لا قيمة لها"، مطالباً بمزيد من التقدم لمعالجة أزمة الاحتباس الحراري.

وقال "مارك كارني" في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الإثنين، أن الخدمات المالية كانت بطيئة في خفض الاستثمار في الوقود الأحفوري، وهو تأخير قد يؤدي إلى زيادة حادة في درجات الحرارة العالمية.

وأضاف كارني الذي سيصبح مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعمل والتمويل بشأن المناخ في فبراير/شباط 2020 بعد التنحي عن منصبه في البنك، أن الاحتباس الحراري يمكن ان يجعل أصول العديد من الشركات المالية عديمة القيمة.

وكانت البريطانية قد أعلنت اختيار "أندرو بيلي" محافظاً جديداً لبنك إنجلترا خلفاً لمارك كارني الذي تنتهي ولايته في مارس/أذار المقبل.

وأشار إلى تحليل لصندوق معاشات يوضح أن سياسة الشركات تشير إلى ارتفاع الاحتباس الحراري من 3.7 الى 3.8 درجة مئوية، مقارنة بالمستهدف البالغ 1.5 درجة مئوية والذي كان متفقاً عليه في اتفاقية باريس.

وقال "كارني" إن القطاع المالي حقق الكثير من التقدم في الكشف عن مخاطر تغير المناخ على أصولها، لكنه حذر من أن التقدم لم يكن بالسرعة الكافية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكر بنك إنجلترا أنه ينبغي اختبار البنوك وشركات التأمين البريطانية الكبرى بداية من عام 2021 لتحديد حجم الأضرار المالية المحتملة الناجمة عن تغير المناخ.

مباشر (اقتصاد)

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