حصاد 2019.. تغيرات هامشية بأسعار الوقود في السعودية (إنفوجرافيك)

مباشر- ثابت شحاتة: شهدت أسعار الوقود بالمملكة العربية السعودية ارتفاعات محدودة، خلال عام 2019، على مستوى البنزين، واستقرت بقية أنواع الوقود الأخرى دون تغيير.

ويستعرض "مباشر"، من خلال الإنفوجرافيك التالي، تطور أسعار أنواع الوقود الرئيسية، بالسعودية، في العام الجاري، وفقا للتعديلات الربع السنوية لشركة أرامكو السعودية.

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