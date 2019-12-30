السعودي الفرنسي يعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2019، بواقع ريال واحد للسهم.

ووفقا لبيان للبنك، على "تداول"، اليوم الاثنين، تبلغ قيمة التوزيعات 1.2 مليار ريال، يتم توزيعها على نحو 1.2 مليار سهم.

وأشار إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي البنك المسجلين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

كما نوه البنك إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع الجمعية العامة وتاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.

وبين البنك أنه سبق توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.2 مليار ريال، عن النصف الأول من 2019، بواقع ريال واحد للسهم، ليصل إجمالي توزيعات العام إلى نحو 2.4 مليار ريال، بواقع ريالين للسهم.

وتراجعت أرباح البنك، خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة 6.68 بالمائة، إلى 880 مليون ريال، مقابل 943 مليون ريال للربع الثالث من 2018.

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