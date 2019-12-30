موافقة الهيئة على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها لغرض دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني في شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين التعاوني من خمسمائة وثمانية وعشرين مليون (528,000,000) ريال إلى ستمائة وستة وأربعين مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف وستين (646,397,060) ريال وذلك عن طريق إصدار أحد عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألف وسبعمائة وستة (11,839,706) سهماً عادياً، ‏ لغرض دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني في شركة ولاء للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني. ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني بشأن عملية دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني في شركة ولاء للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى شركة ولاء للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى مساهمي شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لدمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني في شركة ولاء للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني. ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.

إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.



يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.