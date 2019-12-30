سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.8% بختام التعاملات

الرياض – مباشر : أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الاثنين على تراجع بعد ارتفاع دام جلستين متأثراً بهبوط شبه جماعي للقطاعات أبرزها الاتصالات والبنوك والمواد الأساسية والطاقة.

وبالختام تراجع المؤشر العام للسوق- تاسي بنسبة 0.80 بالمائة إلى مستوى 8345.01 نقطة ليفقد 66.93 نقطة.

وتراجع مستوى التداول هامشياً مقارنة بجلسة أمس الأحد لتصل أحجام التداول إلى 179.163 مليون سهم مقابل 190.67 مليون سهم وبقيمة 4.26 مليار ريال مقابل 4.35 مليار ريال قيمة السيولة أمس، موزعين على 196.425 ألف صفقة.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.5 بالمائة، وانخفض البنوك بنسبة 1.1 بالمائة، كما هبط قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69 بالمائة، وهبط أيضاً قطاع الطاقة بنسبة 0.49 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات سهم الخبير ريت بنسبة 6.87 بالمائة، وتلاه سهم وفرة بنسبة ارتفاع 5.41 بالمائة، وحل ثالثاً سهم سوليدرتي تكافل بنسبة 4.49 بالمائة، بينما تصدر سهم الرياض التراجعات بنسبة 3.52 بالمائة، وتلاه سهم لازوردي بنسبة 2.97 بالمائة، وتلاه سهم أليانز اس اف بنسبة 2.88 بالمائة.

وكان سهم الانماء الأنشط في الأحجام وقيمة التداولات بنحو 16.68 مليون سهم، وبقيمة 417.27 مليون ريال.

وعلى مستوى أداء السوق الموازي "نمو" فقد تراجع بنسبة 4.65 بالمائة إلى مستوى 6973.10 نقطة ليفقد من خلالها 339.87 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم الصمعاني بنسبة 3.62 بالمائة، وتلاه سهم العمران بنسبة 0.6 بالمائة، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 10.71 بالمائة.

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