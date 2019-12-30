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إعلان شركة مسقط المالية عن وقوع حدث معين لـ صندوق المشاعر ريت (توقيع اتفاقية شراء مستودعات في مدينة الرياض ـ المملكة العربية السعودية)

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إعلان شركة مسقط المالية عن وقوع حدث معين لـ صندوق المشاعر ريت (توقيع اتفاقية شراء مستودعات في مدينة الرياض ـ المملكة العربية السعودية) إعلان شركة مسقط المالية عن وقوع حدث معين لـ صندوق المشاعر ريت (توقيع اتفاقية شراء مستودعات في مدينة الرياض ـ المملكة العربية السعودية)
وصف الحدث يقع العقار في حي طيبة بمدينة الرياض على طريق الخرج جنوب الطريق الدائري الجنوبي. والعقار عبارة عن ثمانية مستودعات نموذجية مقامة على أرض مساحتها الإجمالية 85,000 متر مربع وتبلغ المساحة المبنية الإجمالية 64,355 متر مربع.

سيتم إعادة تأجير العقارات بالكامل على المالك الحالي للعقار لمدة خمس سنوات ملزمة بعقد إيجار سنوي صافي قدره 11,544,000 ريال سعودي. علما أن هذه العقارات مؤجرة بالكامل على مستأجرين من الباطن بعقود ايجارية يساوي مجموعها 11,544,000 ريال سعودي. كما سيزود المستأجر الرئيسي سندات لأمر تغطي كافة الإيجارات خلال مدة العقد.

يتوقع استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. هذا وسيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

مباشر (اقتصاد)

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