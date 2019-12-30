اعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية عن فتح باب الترشح لشغل المقعد الشاغر بعضوية مجلس الادارة

على العضو المترشح المتقدم استيفاء معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الادارة المرفقة، وتوقيع النماذج المطلوبة وتقديم المستندات المرتبطة بها وذلك كما يلي :

1) التقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس والإقرار باستيفاء معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الادارة؛ مع التأكيد باستعداده التام للقيام بواجباته ومسئولياته وتزويد الشركة بأرقام الاتصال الخاصة به (مرفق نموذج الطلب).

2) تعبئة النموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية والتوقيع عليه (مرفق)، ويمكن الحصول عليه أيضا من موقع هيئة السوق المالية https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

3) تعبئة النموذج رقم (1) الصادر من هيئة السوق المالية الخاص بالسيرة الذاتية (مرفق)، ويمكن الحصول عليه أيضا من موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa

4) إرفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهوية وسجل الأسرة (للمتزوج) اوالسجل التجاري للشركات والمؤسسات.

5) إرفاق نسخة من السيرة الذاتية الخاصة بالمرشح مرفقا بها صور من الشهادات العلمية والخبرات العملية.

6) تزويد الشركة ببيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق وأن تولى عضويتها خلال الخمس سنوات السابقة لترشحه وفتراتها وعدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.

7) تزويد الشركة ببيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيّتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

8) إذا كان المرشّح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشّح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضويّة المجلس متضمناً المعلومات عن عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالةً عن نفسه ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

9) يفصح المُرشّح للشركة عن أيّ من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المُقرّرة من الهيئة – وتشمل: (أ) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. (ب) اشتراكه في عمل من شانه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تُزاوله.

10) لن ينظر للطلبات الغير مستوفاة الشروط المطلوبة.