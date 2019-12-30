محلل يحذر من خسائر محتملة تصل لـ20% بالأسهم الأمريكية

مباشر: حذر محلل من أن أسواق الأسهم الأمريكية قد تشهد خسائر بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة بحلول بداية العام المقبل.

وقال "إدوارد يارديني" رئيس شركة أبحاث "يارديني" في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، يوم الجمعة الماضية: "أنا قلق بشأن الهبوط المحتمل للسوق بعد الصعود السريع مؤخراً".

وتابع: "لقد تنبأت بأن يصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى 3500 نقطة بحلول نهاية العام المقبل لكننا نقترب من هذا الحاجز، بوتيرة أسرع مما توقعت".

وكان مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأمريكية أغلق جلسة الجمعة الماضية عند مستوى قياسي يبلغ 3240 نقطة.

وأضاف أن العواقب يمكن أن تكون هبوطية بشكل مؤلم.

وقال: "من المحتمل تماماً أن يكون هناك موجة تصحيحية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة إذا شهد السوق مستوى 3500 نقطة قبل الموعد الذي أتوقعه".

وأشار إلى أنه قلق بشأن الارتفاع في سوق الأسهم الأمريكية في غضون الشهرين الماضيين.

وتواصل أسواق الأسهم الأمريكية تسجيل مستويات قياسية واحدة تلو الأخرى في الفترة الأخيرة، ما دفع الرئيس دونالد ترامب للتفاخر بهذا الأداء والتأكيد على أن "الأفضل لم يأت بعد".

ويتوقع المحلل أن تتراوح مكاسب الأسهم في عام 2020 بين 4 إلى 5 بالمائة، وهو أداء ليس رائعاً لكنه سيكون كافياً لدفع "ستاندرد آند بورز 500" إلى 3500 نقطة بحلول نهاية العام المقبل.

وتتجه "وول ستريت" إلى حصد مكاسب قوية في العام الحالي تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة.