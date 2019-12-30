السوق السعودي: ارتفاع ملكية الأجانب 3.49 مليار ريال خلال أسبوع

الرياض - مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بقيمة 3.49 مليار ريال، مقابل تراجع ملكية السعوديين والخليجيين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ "تداول"، ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي ملكية الأسهم المصدرة لتصل إلى 2.19 بالمائة، مقارنة بــ 2.15 بالمائة من أسهم السوق المصدرة في الأسبوع السابق المنتهي في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأوضحت "تداول"، أن ملكية الأجانب في السوق الرئيسي السعودي من الأسهم الحرة بلغت 13.30 بالمائة في الأسبوع الماضي، لترتفع من 13.15 بالمائة في الأسبوع السابق.

وارتفعت قيمة مليكة الأجانب خلال الأسبوع الماضي إلى 198.24 مليار ريال، مقارنة بـنحو 194.76 مليار ريال قيمة الملكية في الأسبوع السابق.

وجاءت الزيادة مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في ملكية المستثمرين المؤهلين بواقع 2.6 مليار ريال، والمستثمرين المقيمين الاستراتيجيين بقيمة 634.73 مليون ريال، والمقيمين بـ 237.26 مليون ريال.

وارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤهلين إلى 1.49 بالمائة من أسهم السوق الرئيسي المصدرة تعادل 134.24 مليار ريال، مقارنة بحصتهم البالغة 1.45 بالمائة تبلغ قيمتها 131.65 مليار ريال الأسبوع السابق.

وسيطر الأجانب المؤهلون على 12.56 بالمائة من قيمة ملكية الأسهم الحرة في "تاسي" بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 12.41 بالمائة في الأسبوع السابق المنتهي في 19 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي المقابل، هبطت ملكية المستثمرين السعوديين بقيمة 17.62 مليار ريال في الأسبوع الماضي المنتهي في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وانخفضت ملكية المستثمرين السعوديين من 97.36 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المصدرة (تعادل 84.02 بالمائة من الأسهم الحرة) في الأسبوع السابق بإجمالي 8.814 تريليون ريال، لتصل بنهاية الأسبوع الماضي إلى 97.31 بالمائة من الأسهم المصدرة بالسوق (تعادل 83.92 بالمائة من الأسهم الحرة) تشكل 8.797 تريليون ريال.

وتراجعت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين 150.83 مليون ريال، إلى 44.53 مليار ريال، مقابل 44.68 مليار ريال في الأسبوع السابق.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بواقع 14.28 مليار ريال الأسبوع الماضي؛ إلى 9.039 تريليون ريال، مقارنة بـ 9.054 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

ترشيحات:

"تداول": اتجاه شرائي للأجانب والخليجيين الأسبوع الماضي

حصاد 2019.. السعودية تصدر صكوكاً وسندات بـ32 مليار دولار

توطين الوظائف القيادية ضمن مطالبات من الشورى السعودي لوزارة العمل

مطالبات للشورى السعودي بتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بمجال الإعلان

الشورى السعودي يطالب "كفالة" بتخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض

56 مليار دولار تدفقات أجنبية للسعودية بنهاية الربع الثالث 2019

قطار الحرمين يعلن جدول رحلاته الجديدة لإجازة منتصف العام الدراسي

إنفوجرافيك.. أهم المعلومات حول مطار عرعر الجديد بالسعودية