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يعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019

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يعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019 يعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019
بند توضيح مقدمة يعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2019 تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-05-04 الموافق 2019-12-30 اجمالي المبلغ الموزع 1,199.68 مليون ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,199,678,888 سهم حصة السهم من التوزيع 1.00 ريال بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 10 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2019م ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع الجمعية العامة وتاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق. معلومات اضافية هذا وقد سبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 1,199.68 مليون ريال سعودي عن النصف الاول من العام المالي 2019م للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق الخميس

08 -11 -1440هـ الموافق 11 -07 -2019م بواقع 1.00 ريال سعودي للسهم الواحد وما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في

31 -12 -2019م مبلغ وقدره 2,399.36 مليون ريال سعودي، بواقع 2.00 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم.

ونود أن نلفت انتباه السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)

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