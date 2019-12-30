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انطلاق التشغيل التجريبي لنظام إدارة الشاحنات بجسر الملك فهد (صور)

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الرياض – مباشر: انطلق التشغيل التجريبي لنظام إدارة الشاحنات بجسر الملك فهد، اليوم الاثنين، بالتعاون بين الجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد والمنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير بالسعودية "منصة فسح".

وتم إطلاق الخدمة، وفقا لما نشرته المؤسسة العامة لجسر الملك فهد و"فسح" عبر الحساب الرسمي لهما على "تويتر"، بحضور كل من مدير عام الجمارك في جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي، والرئيس التنفيذي لشركة تبادل عبدالعزيز الشامسي، والرئيس التنفيذي للجسر عماد المحيسن.

وأشارت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إلى أن خدمة "نظام إدارة الشاحنات" تهدف إلى تنظيم حركة نقل البضائع الى البحرين بسلاسة، وفي وقت قصير عبر جسر الملك فهد، وتسريع عمليات الشحن ورفع القدرة التشغيلية.

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ووقعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقد استشاري المرحلة الانتقالية للجسر الموازي لجسر الملك فهد، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية 2019، مع تحالف شركات كي بي أم جي الاستشاري المالي وأيكوم الاستشاري الفني، وسي إم إس الاستشاري القانوني.

يذكر أن مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد يتم بمشاركة القطاع الخاص، ويتكون من جسرين رئيسيين، جسر للمركبات وآخر للسكة الحديدية.

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