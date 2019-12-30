ارتفاع الإسترليني مع تغريدة جونسون بشأن البريكست

مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي واليورو خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تغريدة رئيس وزراء بريطانيا بشأن البريكست.

وصرح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على حسابه الشخصي في تويتر، بأن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سوف يستثمر المليارات في تحسين خدمة الصحة الوطنية، قائلاً: "سنرفع مستوى البلاد وتوحيدها".

وما زالت المفاوضات قائمة حول تمديد الفترة الانتقالية التي ستشهد التوصل لاتفاق بشأن شكل العلاقة التجارية بين الجانبين مع نهاية العام القادم.

ومن المقرر أن تخضع صفقة البريكست للتصويت في البرلمان البريطاني تمهيداً لتمريرها قبل الموعد النهائي المحدد في نهاية الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوي 1.3124 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 0.8533 إسترليني.