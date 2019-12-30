"تداول": اتجاه شرائي للأجانب والخليجيين الأسبوع الماضي

الرياض - مباشر: واصل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية - تداول، اتجاههم الشرائي خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ووفقاً لبيانات "تداول"، الصادرة اليوم الاثنين، حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 657.46 مليون ريال في الأسبوع الماضي، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات بلغت قيمتها 1.37 مليار ريال، ومبيعات إجمالية بـ 710.65 مليون ريال.

وشكلت مشتريات الأجانب نحو 6.25 بالمائة من إجمالي مشتريات المستثمرين بالسوق خلال الأسبوع الماضي، بينما مثلت المبيعات 3.25 بالمائة.

ودعم مشتريات الأجانب بالأسبوع الماضي الاتجاه الشرائي للمستثمرين المؤهلين بصافي 666.31 مليون ريال؛ حصيلة الفارق بين مشتريات إجمالية تخطت المليار ريال، مقابل مبيعات قيمتها 353.04 مليون ريال.

وتتوزع استثمارات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المقيمين والمؤهلين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين.

وبالمثل، غلب اللون الأخضر على تعاملات المستثمرين الخليجيين خلال الأسبوع الماضي؛ بصافي مشتريات 328.07 مليون ريال؛ حصيلة الفارق بين المشتريات الإجمالية التي بلغت قيمتها 659.24 مليون ريال، والمبيعات بواقع 331.17 مليون ريال.

وفي المقابل، استمر السعوديون في الاتجاه البيعي بالأسبوع الماضي؛ بصافي 985.54 مليون ريال.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين المحللين 19.86 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 20.84 مليار ريال.

وسيطر السعوديون على 90.74 بالمائة من المشتريات الإجمالية، مقابل استحواذهم على 95.24 بالمائة من مجمل عمليات البيع المسجلة خلال الأسبوع.

وسجل المستثمرون الأفراد صافي بيع بقيمة 1.24 مليار ريال، مقابل مشتريات صافية للمؤسسات بقيمة 257.86 مليون ريال.

وفي الأسبوع السابق، واصل المستثمرون الأجانب اتجاههم الشرائي بصافي 3.56 مليار ريال، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات بلغت قيمتها 10.24 مليار ريال و6.68 مليار ريال للمبيعات الإجمالية.

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