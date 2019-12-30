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مليار و300 مليون دولار .. حجم الاستثمارات الاردنية في مصر

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مليار و300 مليون دولار .. حجم الاستثمارات الاردنية في مصر مليار و300 مليون دولار .. حجم الاستثمارات الاردنية في مصر

جى بي سي نيوز  :- قال سفير الاردن في القاهرة على العايد  إن حجم الاستثمارات الأردنية في تقدر بمليار و300 مليون دولار، حيث تتنوع الاستثمارات في عدة مجالات كالأدوية، والمنشأت الفندقية.

 

وأشار "العايد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الاستثمارات المصرية في الأردن تقدر بمليار دولار، مضيفا أن البيئة الاستثمارية الجيدة في مصر والأردن شجعت القطاع الخاص على الاستثمار في البلدين ، وفق ما نقلت صحيفة الفجر المصرية . 

 

وأوضح أن الاستثمار بين البلدين يعود بالنفع على مصر والأردن، حيث ينخفض معدل البطالة، وكون هناك تبادل للخبرات، وزيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، منوها بأن الكثير من المشروعات الاستثمارية في الأردن يعمل بها مصريين.

جي بي سي نيوز

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