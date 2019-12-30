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هبوط صادرات تايلاند 7.7% في نوفمبر

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هبوط صادرات تايلاند 7.7% في نوفمبر هبوط صادرات تايلاند 7.7% في نوفمبر

مباشر: انخفضت صادرات تايلاند بنسبة 7.7 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، لكن فائض الحساب الجاري شهد ارتفاعاً.

وقال البنك المركزي في تايلاند عبر بيان نقله على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن فائض الحساب الجاري بلغ 3.38 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ2.91 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وانخفضت الصادرات بنسبة 7.7 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 19.57 مليار دولار.

وتقلصت قيمة واردات البضائع في تايلاند بنسبة 13.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 17.60 مليار دولار.

وشهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني تراجع الفائض التجاري في تايلاند إلى 1.97 مليار دولار، مقارنة بفائض أكتوبر/ تشرين الأول البالغ 2.09 مليار دولار.

وأرجع البنك المركزي هبوط الصادرات للتباطؤ الاقتصادي للشركاء التجاريين، وهبوط  النفط الخام العالمية إلى جانب الإغلاق المؤقت لصيانة بعض مصافي النفط، ما أدى إلى تقلص صادرات المنتجات المتعلقة بالنفط، سواء من حيث الأسعار أو الكمية.

مباشر (اقتصاد)

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