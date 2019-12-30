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جونسون: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير

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مباشر: شدد رئيس وزراء المملكة المتحدة وزعيم المحافظين بوريس جونسون على مغادرة بلاده عضوية الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2020.

وكتب بوريس جونسون في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، أمس الأحد، أن بريطانيا ستخرج من عضوية الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني لعام 2020.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أنهم سوف يستثمرون مليارات الدولارات في سبيل خدمة الصحة الوطنية.

ومن المقرر تنفيذ البريكست يوم 31 يناير/كانون الثاني لكن لا تزال الصفقة التي تم التوصل لها مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي تنتظر تمريرها من قبل البرلمان البريطاني.


وأشار جونسون إلى أن ستعمل على رفع مستوى المعيشة وتوحيد البلاد.

وبحلول الساعة 10:38 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.3119 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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