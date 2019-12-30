"تداول": 7 صفقات خاصة بقيمة إجمالية 80.6 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ 7 صفقات خاصة على عدد من الأسهم، بقيمة إجمالية 80.6 مليون ريال، من خلال 1.56 مليون سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ أكبر الصفقات بالقيمة، على سهم "جرير"، بقيمة بلغت نحو 23 مليون ريال، عند سعر 148.40 ريال.

أما أقل الصفقات بالقيمة، فكانت لسهم "سامبا"، التي بلغت قيمتها نحو 8 ملايين ريال، وتم تنفيذها عند مستوى 29.70 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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