توطين الوظائف القيادية ضمن مطالبات من الشورى السعودي لوزارة العمل

الرياض ـ مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي، بجلسته العادية الثالثة عشرة، للسنة الرابعة من الدورة السابعة، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

وطالب عضو الشورى، فهد بن جمعة، وزارة العمل بالإعلان بتبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80 بالمائة، خلال السنوات العشر القادمة.

وأكد عضو الشورى، عساف أبوثنين على ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، داعياً إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار عضو الشورى محمد آل عباس إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة هو تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد.

ومن جانبه، رأى عضو الشورى محمد الجرباء أن وضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف القيادية يتطلب النص عليها في نظام العمل، أو في اللوائح التنفيذية المتعلقة بذلك.

وطالبت عضو الشورى سامية بخاري وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.

ومن جهته، دعا عضو الشورى هاني خاشقجي إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقراراتها.

وتساءل عضو الشورى عطا السبيتي عن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال مكافحة التسول، داعياً إلى إيجاد المزيد من البرامج التي تؤهل السعوديين للعمل في القطاع الخاص.

كما شدد عضو الشورى الأمير خالد آل سعود على أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة، مؤكداً أن تجارة التجزئة تعد بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث.

وأشادت عضو الشورى منى آل مشيط بدور وزارة العمل المتمثل في قصر بعض الأعمال على السعوديين مما أتاح الفرصة للشباب والشابات للانخراط في سوق العمل، مشيرة إلى معاناة الأسر من مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي تتمثل في ارتفاع التكلفة المالية وطول مدة انتظار وصول العامل أو العاملة.

ومن جهته، نوه عضو الشورى أسامة الربيعة بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج "نطاقات" وخاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.

وقال عضو الشورى عبدالله السعدون، إن وزارة العمل لها جهود كبيرة وتحسينات مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ولكنها يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها.

وثمن عضو الشورى غازي بن زقر جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة، مؤكداً أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل.

ومن جانبه، دعا عضو الشورى عبدالله العتيبي، إلى ضرورة أن تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصنيف مرض "الزهايمر" واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها.

وطالب عضو الشورى ناصر الموسى بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة.

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