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انخفاض الأسهم الصينية مع انتظار التطورات التجارية

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انخفاض الأسهم الصينية مع انتظار التطورات التجارية انخفاض الأسهم الصينية مع انتظار التطورات التجارية

مباشر: انخفضت الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع عطلة نهاية العام وترقب مزيداً من التفاصيل حول الصفقة التجارية.

وقرر بنك الشعب الصيني استخدام معدل الفائدة الأساسي على القروض كمعيار جديد لتسعير القروض الحالية ذات الفائدة المتغيرة، في مسعى لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو الاقتصادي.

وكشفت بكين في وقت سابق من الشهر الجاري عن مجموعة من القرارات الداعمة للنمو الاقتصادي الذي يعاني من التباطؤ، مع خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية وتقليل كمية السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك في احتياطياتها.

ويتفائل المستثمرون بشأن صفقة التجارة الأمريكية الصينية المتوقع توقيع المرحلة الأولى لها في يناير/كانون الثاني لعام 2020.

وعند الإغلاق انخفض مؤشر "شنغهاي المركب" بشكل هامشي بلغ 0.08 بالمائة ليسجل 3005.04 نقطة.

كما انخفض مؤشر "سي.إس.آي 300" بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 4022.03 نقطة.

وبحلول الساعة 9:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الصينية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 6.9866 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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