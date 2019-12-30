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نقل "كباش الكرنك" لميدان التحرير يثير ضجة في مصر -
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رئيس جامعة جنوب الوادي يعلق على قرار الجامعة بمنع دخول الطلاب بشعر طويل أو بنطلونات مقطعة -
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جولة لأبرز الصور على إنستجرام .. الاثنين 30 ديسمبر 2019

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