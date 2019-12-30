مطالبات للشورى السعودي بتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بمجال الإعلان

الرياض ـ مباشر: طالب عضو الشورى السعودي عبد العزيز الحرقان، بأن توجد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تنظيماً لعمل الأفراد من خلال منصات التواصل الاجتماعي بمجال الإعلان، نقلا عن تغريدات بصفحة المجلس على موقع التواصل- تويتر.

وناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثالثة عشرة، للسنة الرابعة من الدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني، اليوم الاثنين، التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1440/1439هـ.

وأكدت عضو الشورى، نورة الشعبان أهمية إشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على محتوى التطبيقات والألعاب الإلكترونية الوطنية برصد المخالفات ووضع العقوبات على المحتوى المخالف للدين والتقاليد والفئة العمرية.

وطالب عضو الشورى، محمد النقادي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة لرفع كفاءة الانفاق وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها.

ودعا عضو الشورى، بندر عسيري إلى دعم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للحصول على ميزانية مناسبة لتحقيق أهدافها.

كما دعا عضو الشورى، مساعد الفريان إلى إعادة بث القناة الاقتصادية لمواكبة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، مشيراً إلى حاجة المتلقي إلى مزيد من البرامج الحوارية والتحليلية في هذا المجال.

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