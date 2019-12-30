56 مليار دولار تدفقات أجنبية للسعودية بنهاية الربع الثالث 2019

الرياض – السيد جمال: سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة العربية السعودية نموا نسبته 13.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقاً لإحصائية لـ "مباشر"، تستند لبيانات رسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة – تشمل الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد واستثمارات الحافظة والاستثمارات الأخرى – بقيمة 210.13 مليار ريال (56.03 مليار دولار) خلال الفترة من بداية الربع الرابع لعام 2018 لنهاية الربع الثالث من 2019 (12 شهرا).

ووصل إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة إلى 1.739 تريليون ريال (463.71 مليار دولار)، مقارنة بقيمتها البالغة 1.529 تريليون ريال (407.67 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

وسجلت رخص الاستثمار الأجنبي التي منحتها السعودية خلال الربع الثالث من 2019 نموا نسبته 30 بالمائة على أساس سنوي؛ لتصل إلى 251 رخصة، لتبلغ 809 تراخيص خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام.

وعلى أساس ربعي، زادت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنحو 2.1 بالمائة في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالربع السابق (الربع الثاني)، بزيادة قيمتها 36.2 مليار ريال (9.65 مليار دولار).

وزادت الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنسبة 11.5 بالمائة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019؛ مقارنة بقيمتها في نهاية 2018 والبالغة 1.560 تريليون ريال (415.91 مليار دولار)، بزيادة قيمتها 179.25 مليار ريال (47.8 مليار دولار).

وتشمل الاستثمارات الأجنبية بالسعودية: الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة - بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين - بالإضافة إلى استمارات الأخرى التي تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع.

دخول 3.4 مليار دولار استثمارات مباشرة

وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالسعودية خلال الربع الثالث من 2019؛ بدعم من الزيادة في قيمة الاستثمارات المباشرة في داخل الاقتصاد.

ودخلت استثمارات أجنبية مباشرة إلى السعودية بقيمة 12.7 مليار ريال (3.39 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي (أي خلال عام)، بزيادة نسبتها 1.47 بالمائة، وفقاً لحسابات "مباشر".

وشكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية 50.45 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد السعودي إلى 877.21 مليار ريال (233.92 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 864.51 مليار ريال (230.53 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2018.

وعلى أساس ربعي، انخفض إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بقيمة 155 مليون ريال (41.33 مليون دولار) مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الثاني من 2019، والبالغة خلاله 877.36 مليار ريال (233.96 مليار دولار).

نمو استثمارات الحافظة 25% بدعم سندات الدين وصناديق الاستثمار

وكانت الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بالسعودية خلال الربع الثالث من 2019 على أساس سنوي؛ مدفوعا بنمو استثمارات الحافظة – تشمل حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين – بنسبة 25.4 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت استثمارات الحافظة 454.39 مليار ريال (121.17 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 362.49 مليار ريال (96.66 مليار دولار) بنهاية الربع المقابل من العام 2018، بزيادة قيمتها 91.9 مليار ريال (24.51 مليار دولار)؛ وفقاً لحسابات "مباشر".

وزادت قيمة الاستثمارات بحقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار بقيمة 55.57 مليار ريال (14.82 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2019؛ إلى 183.79 مليار ريال (49.01 مليار دولار)، مقارنة بـ 128.22 مليار ريال (34.19 مليار دولار) في الربع الثالث من 2019، بارتفاع 43.3 بالمائة.

وبالمثل، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في سندات الدين بالسعودية 15.5 بالمائة بنهاية الربع الثالث من 2019؛ إلى 270.6 مليار ريال (72.16 مليار دولار)، مقارنة بـ 234.27 مليار ريال (62.47 مليار دولار) في الربع المماثل من 2018.

الاستثمارات الأجنبية الأخرى تقفز أعلى 108.62 مليار دولار

وسجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى بالسعودية – تشمل القروض والعملة والودائع والحسابات الأخرى مستحقة الدفع – نمواً بـ 34.97 بالمائة في الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي؛ إلى 407.31 مليار ريال (108.62 مليار دولار)، مقارنة بـ 301.78 مليار ريال (80.48 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2018.

وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية بالقروض بنحو 16.2 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري؛ إلى 197.32 مليار ريال (52.62 مليار دولار)، مقارنة بـ 169.74 مليار ريال (45.26 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي.

وقفزت نسبة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بالعملة والودائع 74.8 بالمائة، إلى 164.9 مليار ريال (43.97 مليار دولار) مع نهاية الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بقيمتها البالغة 94.31 مليار ريال (25.15 مليار دولار) في الربع القابل من عام 2018.

وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة ببند الحسابات الأخرى مستحقة الدفع شهدت نموا نسبته 19.4 بالمائة خلال تلك الفترة (خلال عام)؛ لتبلغ 45.09 مليار ريال (12.02 مليار دولار)، مقارنة بـ 37.73 مليار ريال (10.06 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام 2018.

وبنهاية الربع الثاني من 2019، سجلت الاستثمارات الأجنبية بالمملكة نموا بنحو 10.9 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 165.73 مليار ريال (44.19 مليار دولار).

ووفقاً لمسح أعده "مباشر"، وصل إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية بالمملكة إلى 1.685 تريليون ريال (449.33 مليار دولار)، مقارنة بـ1.519 تريليون ريال (405.13 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2018.

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