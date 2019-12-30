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الدولار يتراجع عالمياً لكنه يتجه لأدنى مكاسب سنوية بـ6 سنوات

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الدولار يتراجع عالمياً لكنه يتجه لأدنى مكاسب سنوية بـ6 سنوات الدولار يتراجع عالمياً لكنه يتجه لأدنى مكاسب سنوية بـ6 سنوات

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لكنه يتجه إلى تسجيل أقل وتيرة مكاسب سنوية في نحو 6 سنوات.

ويأتي أداء الورقة الخضراء بالتزامن مع ضعف أحجام التداولات وسط الاقتراب من نهاية العام وعطلة رأس السنة.

وتراجع الطلب على الدولار الأمريكي والذي اتخذ مؤخراً كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين التجاري، بفعل التفاؤل حيال الصفقة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين.

ويؤكد الجانبين أن هناك اتصالات وثيقة حيال المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي من المحتمل توقيعه في بداية الشهر المقبل.

وفي الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون إعلان بيانات اقتصادية عن الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم مع الإفصاح عن النشاط الاقتصادي في ولاية شيكاغو.

وبحلول الساعة 9:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1196 دولار.

كما هبطت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بأكثر من 0.2 بالمائة إلى مستوى 109.17 ين وسجلت انخفاضاً بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني لتصعد العملة البريطانية إلى 1.3098 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد هبوطاً بنحو 0.2 بالمائة لتتراجع الورقة الخضراء إلى 0.9734 فرنك.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.05 بالمائة إلى 96.868.

وكانت الورقة الخضراء تراجت بنحو 0.6 بالمائة يوم الجمعة الماضي، والتي كانت أكبر وتيرة خسائر يومية منذ يونيو/حزيران.

وبعد خسائر نهاية الأسبوع الماضي، فإن مكاسب العملة الأمريكية خلال عام 2019 تقلصت إلى 0.7 بالمائة والتي من شأنها أن تكون أقل زيادة سنوية في 6 أعوام.

مباشر (اقتصاد)

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